Oggi a Mariano Comense si è verificato un grave incidente tra un'auto e una moto poco dopo mezzogiorno. Un motociclista è stato trasportato in ospedale a Monza in codice rosso a causa delle ferite riportate nello scontro. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo i dettagli della collisione. La strada coinvolta è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Mariano Comense (Como), 11 maggio2026 – Motociclista in ospedale a Monza in codice rosso: grave incidente stradale poco dopo mezzogiorno di oggi, lunedì 11 maggio. a Mariano Comense, in provincia di Como, lungo via Como. Intorno alle 12.07 si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto che ha richiesto l'intervento in codice rosso dei soccorsi. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di età non ancora nota, sbalzato per diversi metri dopo il violento impatto. Il centauro ha riportato traumi agli arti superiori e inferiori ed è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto con auto infermieristica e ambulanza. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mariano Comense, scontro tra auto e moto: grave centauro

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