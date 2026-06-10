Dal 12 al 14 giugno 2026 si terrà la manifestazione MaratonArt 2026 presso le Sorgenti del Fizzo di Airola. L’evento durerà tre giorni e coinvolgerà attività sportive, culturali, artistiche e tradizionali. La kermesse prevede esposizioni, spettacoli e iniziative dedicate alle tradizioni locali e all’arte contemporanea. La location scelta si trova in un’area naturale nota per le sue sorgenti e il paesaggio circostante. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Per tre giorni le Sorgenti del Fizzo diventeranno un laboratorio diffuso di cultura e tradizioni popolari. Il programma prevede visite guidate ai principali siti di interesse storico, archeologico e naturalistico della Valle Caudina, mostre di arte contemporanea, laboratori artigianali, spettacoli teatrali, incontri dedicati alle tradizioni popolari e concerti con protagonisti della scena musicale tradizionale del Sud Italia. La gara principale di 50 chilometri partirà alle ore 7.00 dalle Sorgenti del Fizzo di Airola, mentre il percorso di 17 chilometri prenderà il via alle ore 8.00 dai Ponti della Valle, attraversando alcuni dei luoghi più rappresentativi dell’Acquedotto Carolino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - MaratonArt 2026: tre giorni di sport, cultura, arte e tradizioni

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