A Pratovecchio si svolge una tre giorni dedicata alla spiritualità, all’arte e alla cultura, intitolata

Arezzo, 15 aprile 2026 – . Dal 17 al 19 aprile torna il Convegno Interreligioso sul tema “Spirito Santo – un silenzio attivo”. Sarà Pratovecchio in Casentino a ospitare, dal 17 al 19 aprile 2026, l’XI Convegno internazionale interreligioso e interculturale promosso dall’associazione casentinese Silenceartepace, dal titolo “Spirito Santo – un silenzio attivo”, tre giornate ad ingresso libero dedicate al dialogo interculturale e artistico. L’iniziativa si svolgerà presso Il Cenacolo, l’ex monastero domenicano in piazza Jacopo Landino, in collaborazione con il Comitato “Un seme per la Pace” e con il sostegno della Fondazione Giovanni Paolo II.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La mistica in dialogo, a Pratovecchio tre giorni di spiritualità, arte e cultura

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