Manga sotto attacco | 20.000 firme contro l’uso di anime da Trump

Sono state raccolte oltre 20.000 firme in protesta contro l’uso di immagini di anime, tra cui Naruto, in operazioni militari. La questione riguarda l’impiego di materiale protetto da diritti d’autore senza autorizzazione. Le autorità competenti sono chiamate a intervenire per tutelare i diritti dell’editore e impedire ulteriori utilizzi non autorizzati delle immagini. La discussione si concentra sull’uso legale e sulla tutela delle proprietà intellettuali.

Perché l'uso di Naruto è stato collegato a operazioni militari?. Chi deve intervenire legalmente per proteggere i diritti di Shueisha?. Come ha reagito il Ministero degli Affari Esteri giapponese?. Quali sono le conseguenze diplomatiche per gli Stati Uniti?.? In Breve Petizione su Change.org raccoglie oltre 20.000 firme contro l'uso non autorizzato di anime.. Ministero degli Affari Esteri giapponese inoltra richiesta formale all'ambasciata statunitense in Giappone.. L'editore Shueisha celebra il suo centenario mentre discute la gestione dei diritti d'autore.. Appassionati come Keiichi Motohashi e Matsui Qunishige contestano l'uso di Naruto e Yu-Gi-Oh!. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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