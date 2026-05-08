Protesta Tifosi Milan contro Furlani | Superate 20.000 Firme Cosa Succede?

Un gruppo di tifosi del Milan ha avviato una petizione contro la figura di Furlani, raccogliendo oltre 20.000 firme. La richiesta si concentra sulla richiesta di un suo allontanamento e ha portato a manifestazioni di protesta in diverse occasioni. La petizione sta attirando l’attenzione tra i supporter, che si sono organizzati per esprimere il loro dissenso attraverso questa iniziativa online.

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I tifosi del Milan “scendono in campo” contro Furlani: la petizione per l’addio supera le 20.000 firme. Il clima in casa Milan si fa rovente e la contestazione, dai corridoi digitali dei social, sta assumendo i contorni di una vera e propria rivolta popolare. La petizione lanciata sulla piattaforma Change.org contro l’amministratore delegato Giorgio Furlani ha superato la soglia critica delle 20.000 firme, trasformando un malumore latente in un atto d’accusa formale e pubblico. Al centro della protesta non ci sono solo i risultati sportivi altalenanti di questo 2026, ma una profonda crisi d’identità che vede i tifosi schierati contro una gestione giudicata troppo “fredda” e sbilanciata verso i numeri a discapito dei sogni.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Protesta Tifosi Milan contro Furlani: Superate 20.000 Firme. Cosa Succede? Notizie correlate Crisi Milan, la protesta corre sul web: superate le 30.000 firme contro FurlaniJuve, non solo Alisson! I portieri stranieri nella storia dei bianconeri: volti, eredità e ricordi Crisi Milan, la protesta corre sul web: superate... Leggi anche: Milan, clima rovente attorno a Furlani: superate le 30mila firme Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Furlani fuera: la petizione dei tifosi del Milan che chiedono le dimissioni dell’amministratore delegato; Furlani nel caos, dimissioni ora: la petizione dei tifosi del Milan diventa virale; Milan: dai tifosi hashtag e petizione contro Furlani, ma l'a.d. porterà a Cardinale il nuovo record di plusvalenze; Petizione dei tifosi contro Furlani: oltre 20.000 firme per chiedere le dimissioni. Milan, San Siro prepara l’accoglienza a Furlani: l’a.d. verso una nuova vittoria, clamoroso retroscena su TareDopo la petizione che chiede le dimissioni di Furlani i tifosi sono pronti alla protesta a San Siro. Ma nel Milan chi rischia di andare via è il d.s. Tare ... sport.virgilio.it Milan: dai tifosi hashtag e petizione contro Furlani, ma l'a.d. porterà a Cardinale il nuovo record di plusvalenzeI tifosi del Milan contro Furlani, torna l'hashtag #FurlaniOut accompagnato da una petizione per le sue dimissioni. Ma l'a.d. si difende col record di plusvalenze ... sport.virgilio.it Clima di fuoco a San Siro: il Milan si gioca la Champions tra la pace con Maignan e la protesta contro Furlani! https://www.milannews24.com/milan-atalanta-furlani-contestazione-tifosi/ #MilanAtalanta #Furlani #Maignan #SerieA - facebook.com facebook Ivan #Zazzaroni, direttore del @CorSport così su IG: “Oltre 18.000 firme (in costante aggiornamento) contro Giorgio #Furlani. I tifosi del #Milan sono passati dai cori di protesta contro Gerry #Cardinale alla petizione social per liberarsi dell’AD. Le provano tu x.com