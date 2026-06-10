Manfredonia Opposizione | Tra aumento della Tari e deleghe di rientro

L'opposizione critica il Comune di Manfredonia, affermando che il comunicato sulla tariffa rifiuti 2026 omette dettagli e presenta informazioni fuorvianti. Secondo i rappresentanti dell'opposizione, si evidenziano aumenti della Tari e deleghe di rientro che non vengono spiegate chiaramente nel comunicato ufficiale. Non sono stati forniti dati specifici o chiarimenti ufficiali su come sono stati calcolati gli aumenti o le deleghe di rientro.

Il comunicato, emesso dal Comune, per quanto riguarda la tariffa per i rifiuti 2026, omette la verità dei fatti ed è fuorviante. Infatti, l’amministrazione La Marca si guarda bene dall’ammettere che gli acconti della TARI, in via di notifica, non alludono ad altro che ad un aumento generalizzato per il 2026. Saranno, infatti, inviati, molto verosimilmente, in autunno, nuovi avvisi, con l’indicazione del saldo dovuto. Si pensi agli interventi, finanziati con risorse del PNRR. Dopo aver perso i CINQUANTATRE milioni circa, per Borgo Mezzanone, se le restanti opere non dovessero essere completate entro il 30 giugno 2026, al municipio sarebbe domandata persino la restituzione degli INGENTI finanziamenti, già anticipati dalle strutture statali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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