Manfredonia scontro in maggioranza tra Verdi e PD | il consigliere De Luca restituisce le deleghe

Notizia in breve

Il consigliere comunale di Europa Verde a Manfredonia ha restituito le deleghe su Politiche di resilienza alla crisi climatica, Biodiversità e Città sostenibile al sindaco. La decisione segue un confronto interno alla maggioranza tra i rappresentanti dei Verdi e del Partito Democratico. La restituzione delle deleghe è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni tra i membri dell’amministrazione locale.