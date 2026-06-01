Manfredonia scontro in maggioranza tra Verdi e PD | il consigliere De Luca restituisce le deleghe
Il consigliere comunale di Europa Verde a Manfredonia ha restituito le deleghe su Politiche di resilienza alla crisi climatica, Biodiversità e Città sostenibile al sindaco. La decisione segue un confronto interno alla maggioranza tra i rappresentanti dei Verdi e del Partito Democratico. La restituzione delle deleghe è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni tra i membri dell’amministrazione locale.
Il consigliere comunale di Europa Verde -Verdi di Manfredonia, Alfredo De Luca, ha restituito al sindaco le deleghe su Politiche di resilienza alla crisi climatica, Biodiversità e Città sostenibile. La decisione, definita "sofferta" dal partito, nasce da tensioni interne alla maggioranza e da un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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