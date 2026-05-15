Agrigento bollette Tari in aumento | il paradosso tra differenziata e costi

A Agrigento le bollette della tassa sui rifiuti sono aumentate, anche se la raccolta differenziata si attesta al 67%. Nonostante questa percentuale, i costi non si sono ridotti e molti cittadini si chiedono il motivo. La mancanza di impianti di smaltimento nella zona locale sembra influire sui costi complessivi, che continuano a salire. La questione solleva dubbi sulla relazione tra la percentuale di differenziata e il costo finale della Tari, senza che si siano evidenziati interventi specifici per contenere le spese.

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