Agrigento bollette Tari in aumento | il paradosso tra differenziata e costi
A Agrigento le bollette della tassa sui rifiuti sono aumentate, anche se la raccolta differenziata si attesta al 67%. Nonostante questa percentuale, i costi non si sono ridotti e molti cittadini si chiedono il motivo. La mancanza di impianti di smaltimento nella zona locale sembra influire sui costi complessivi, che continuano a salire. La questione solleva dubbi sulla relazione tra la percentuale di differenziata e il costo finale della Tari, senza che si siano evidenziati interventi specifici per contenere le spese.
? Domande chiave Perché la differenziata al 67% non abbassa la bolletta di Agrigento? Come influisce la mancanza di impianti locali sul costo della Tari? Chi finanzia l'eccesso di personale impiegato nel servizio rifiuti? Cosa spinge i cittadini a riportare i rifiuti in casa??? In Breve Spesa media annua di 456 euro per famiglia nonostante il 67,25% di differenziata. Costi gonfiati dalla mancanza di impianti locali e personale tre volte superiore alla media. IVA in aumento dal 10% al 22% ag . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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