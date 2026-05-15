Agrigento bollette Tari in aumento | il paradosso tra differenziata e costi

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Agrigento le bollette della tassa sui rifiuti sono aumentate, anche se la raccolta differenziata si attesta al 67%. Nonostante questa percentuale, i costi non si sono ridotti e molti cittadini si chiedono il motivo. La mancanza di impianti di smaltimento nella zona locale sembra influire sui costi complessivi, che continuano a salire. La questione solleva dubbi sulla relazione tra la percentuale di differenziata e il costo finale della Tari, senza che si siano evidenziati interventi specifici per contenere le spese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Perché la differenziata al 67% non abbassa la bolletta di Agrigento? Come influisce la mancanza di impianti locali sul costo della Tari? Chi finanzia l'eccesso di personale impiegato nel servizio rifiuti? Cosa spinge i cittadini a riportare i rifiuti in casa??? In Breve Spesa media annua di 456 euro per famiglia nonostante il 67,25% di differenziata. Costi gonfiati dalla mancanza di impianti locali e personale tre volte superiore alla media. IVA in aumento dal 10% al 22% ag . 🔗 Leggi su Ameve.eu

agrigento bollette tari in aumento il paradosso tra differenziata e costi
© Ameve.eu - Agrigento, bollette Tari in aumento: il paradosso tra differenziata e costi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: La beffa dei rifiuti, la differenziata ad Agrigento vola ma la Tari è un salasso: ecco perché si paga così tanto

Sassari, nuovi costi per i rifiuti: Tari in aumento di 500.000 euro? Punti chiave Come influirà l'accordo con il termovalorizzatore di Macomer sulle bollette? Perché i 28 comuni del Sassarese si oppongono alla nuova...

Tari, a Gorizia la bolletta più cara del Nordest (435 euro l'anno), poi Rovigo (414) e Venezia (385). Belluno la più economica. I dati UilGorizia con 435 euro all'anno è la città del Triveneto in cui la tassa sui rifiuti (Tari) si paga di più. Lo riporta un focus svolto dal Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, ... ilgazzettino.it

Agrigento, il contatore idrico registra più consumi e le bollette del condominio raddoppiano. L’appello: Ora sostituiteli tuttiIl contatore idrico installato nel condominio misurava consumi maggiori del 75% rispetto a quelli effettivi provocando un raddoppio del costo delle bollette. È quanto accertato da una perizia tecnica ... ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web