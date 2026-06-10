manfredonia futsal secondo stage 13 giugno per nuovi giocatori

Notizia in breve

Il Manfredonia Futsal ha annunciato un secondo stage di selezione previsto per sabato 13 giugno alle 17:00. L’evento si svolgerà al PalaScaloria di Manfredonia e mira a valutare nuovi giocatori. È rivolto a atleti interessati a entrare nel team. La partecipazione è aperta a chi desidera mettersi in mostra e ottenere un’opportunità di inserirsi nella rosa della squadra. La prima fase di selezione si è già svolta, questa rappresenta un’ulteriore occasione.