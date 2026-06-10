Manfredonia Futsal secondo stage 13 giugno per nuovi giocatori
Il Manfredonia Futsal ha annunciato un secondo stage di selezione previsto per sabato 13 giugno alle 17:00. L’evento si svolgerà al PalaScaloria di Manfredonia e mira a valutare nuovi giocatori. È rivolto a atleti interessati a entrare nel team. La partecipazione è aperta a chi desidera mettersi in mostra e ottenere un’opportunità di inserirsi nella rosa della squadra. La prima fase di selezione si è già svolta, questa rappresenta un’ulteriore occasione.
Questo appuntamento è riservato a chi non ha preso parte al primo stage. I calciatori già visionati dallo staff tecnico durante la prima sessione non dovranno presentarsi: la loro valutazione è già stata effettuata. L'obiettivo di questo secondo appuntamento è ampliare il numero di profili osservati, offrendo a tutti i giocatori che non erano presenti la possibilità di mettersi in mostra davanti allo staff tecnico del club. Si raccomandano puntualità (possibilmente anticipo) e utilizzo di scarpe da parquet idonee: suola piatta, assolutamente vietati i tacchetti. Chi si presenterà con calzature non adatte non potrà prendere parte alla sessione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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