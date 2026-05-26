Sabato 30 maggio alle 16:30, al PalaScaloria di Manfredonia, si terranno i primi stage di selezione del Manfredonia Futsal. L’evento è rivolto ai giovani calciatori interessati a entrare nel settore giovanile della squadra. La sessione durerà alcune ore e sarà dedicata a prove tecniche e valutazioni. La partecipazione è aperta a chi desidera mettersi in mostra e ricevere una prima valutazione da parte dello staff.

Gli stage del Manfredonia Futsal sono aperti a tutti, senza limiti di età. L'obiettivo primario del club è comporre una prima squadra di valore per affrontare il Campionato Regionale Pugliese di Serie C2, ma la sessione di selezione è anche il primo passo concreto verso la costruzione di un settore giovanile produttivo: tra le priorità del Manfredonia Futsal figura la formazione di una squadra capace di partecipare sin da subito al Campionato Nazionale Under 19. Non è richiesta esperienza pregressa nel calcio a cinque, per quanto gradita. Lo staff, oltre a qualità sportive, cercherà passione, educazione, propositività, fame ed entusiasmo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia Futsal, i primi stage sabato al PalaScaloria

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