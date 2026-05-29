Il PalaScaloria di Manfredonia ospiterà domani, alle 16:30, il primo stage di selezione del Manfredonia Futsal. L’evento si svolge in vista di future attività di scouting e coinvolge giocatori interessati a entrare nel settore. L’organizzazione ha definito l’appuntamento come un’opportunità per i partecipanti di mettersi in mostra e di essere valutati dagli allenatori.

Domani, sabato 30 maggio alle ore 16:30, il PalaScaloria di Manfredonia apre le porte ai primi stage di selezione del Manfredonia Futsal. Ad accogliere i partecipanti ci saranno lo staff tecnico e la dirigenza del club. Su tutti, il direttore sportivo Antonio Cotrufo e il nuovo allenatore Miki Grassi: due figure che insieme cumulano decenni di futsal ai piani alti del panorama nazionale e un legame profondo con questa città. Le figure giuste per dare il via ad un nuovo percorso. Gli stage del Manfredonia Futsal nascono con un duplice obiettivo. In primis, quello di costruire la prima squadra che affronterà il campionato di Serie C2 pugliese nella stagione 202627. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia Futsal, domani stage al PalaScaloria. Cotrufo: “Un’occasione unica”

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