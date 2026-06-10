Il Manfredonia Futsal ha annunciato ufficialmente la firma del suo primo giocatore, Norman Ciro Natalino. La squadra comunica che si tratta del primo atleta a far parte del club. Non sono stati forniti dettagli su durata del contratto o ruolo specifico. La notizia è stata diffusa attraverso il canale ufficiale del club.

Il Manfredonia Futsal comunica ufficialmente il primo giocatore della sua storia: Norman Ciro Natalino. Classe 1991, laterale a trazione offensiva, è un’aggiunta immediatamente di qualità per costruire la rosa. Norman Natalino cresce calcisticamente nel settore giovanile del Manfredonia Calcio, dove tra il 2004 e il 2009 colleziona campionati giovanili regionali e nazionali con una media di 15-20 reti a stagione. Dopo due anni in Eccellenza pugliese con il Vieste Calcio, nel 2011 abbraccia definitivamente il calcio a cinque: è una svolta che definisce la sua carriera. L'esordio nel futsal è immediato e dirompente: 56 reti con la Futsal Donia in C2, playoff vinti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia Futsal, Norman Natalino è il primo giocatore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Antonio Cotrufo è il Direttore Sportivo del Manfredonia FutsalIl Manfredonia Futsal ha annunciato ufficialmente la nomina di Antonio Cotrufo come nuovo Direttore Sportivo.

Nasce l'Asd Futsal Manfredonia: il calcio a cinque torna in cittàA Manfredonia è stata costituita ufficialmente una nuova società dedicata al calcio a cinque.

Antonio Cotrufo è il Direttore Sportivo del Manfredonia FutsalAntonio Cotrufo è una delle figure più rappresentative nella storia del futsal sipontino. Con il Manfredonia Calcio a 5 ha disputato quindici campionati a livello nazionale, dieci dei quali da ... manfredonianews.it

Nasce il Manfredonia Futsal: il calcio a cinque torna in cittàMercoledì 20 maggio 2026 nasce ufficialmente l’ASD Futsal Manfredonia: una data a lungo attesa. Con la fondazione, il club ha contestualmente presentato domanda di affiliazione alla FIGC ed alla UISP ... puglialive.net