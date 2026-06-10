Manfredonia Futsal Norman Natalino è il primo giocatore

Da ilsipontino.net 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Manfredonia Futsal ha annunciato ufficialmente la firma del suo primo giocatore, Norman Ciro Natalino. La squadra comunica che si tratta del primo atleta a far parte del club. Non sono stati forniti dettagli su durata del contratto o ruolo specifico. La notizia è stata diffusa attraverso il canale ufficiale del club.

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Il Manfredonia Futsal comunica ufficialmente il primo giocatore della sua storia: Norman Ciro Natalino. Classe 1991, laterale a trazione offensiva, è un’aggiunta immediatamente di qualità per costruire la rosa. Norman Natalino cresce calcisticamente nel settore giovanile del Manfredonia Calcio, dove tra il 2004 e il 2009 colleziona campionati giovanili regionali e nazionali con una media di 15-20 reti a stagione. Dopo due anni in Eccellenza pugliese con il Vieste Calcio, nel 2011 abbraccia definitivamente il calcio a cinque: è una svolta che definisce la sua carriera.  L'esordio nel futsal è immediato e dirompente: 56 reti con la Futsal Donia in C2, playoff vinti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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