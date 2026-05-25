Il Manfredonia Futsal ha annunciato ufficialmente la nomina di Antonio Cotrufo come nuovo Direttore Sportivo. La società ha reso nota la scelta attraverso una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla durata dell’incarico o le responsabilità specifiche. Cotrufo assume il ruolo di responsabile delle operazioni sportive, sostituendo il precedente dirigente. La società ha ringraziato il suo predecessore per il lavoro svolto.

Il Manfredonia Futsal comunica ufficialmente la nomina di Antonio Cotrufo nel ruolo di Direttore Sportivo. Antonio Cotrufo è una delle figure più rappresentative nella storia del futsal sipontino. Con il Manfredonia Calcio a 5 ha disputato quindici campionati a livello nazionale, dieci dei quali da capitano: un simbolo, dentro e fuori dal campo. La sua carriera conta anche altre esperienze memorabili: due stagioni con la Futsal Donia, con cui ha conquistato la Coppa Puglia e la promozione in C1; la vittoria del campionato con il San Ferdinando, che ha fruttato una seconda Coppa Puglia e una nuova promozione nella stessa categoria. ... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Antonio Cotrufo è il Direttore Sportivo del Manfredonia Futsal

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