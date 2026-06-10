A Manfredonia, le iniziative culturali sono state abbandonate e lasciate in stato di degrado, con spazi e materiali gettati tra le erbacce. La situazione indica una perdita di attenzione e di rispetto per il patrimonio culturale locale. La scena evidenzia come la società stia trascurando i propri valori culturali, portando a un progressivo deterioramento di luoghi e risorse storiche.

🛑 Manfredonia 10 giugno 2026Cultura Gettata tra le erbacce: il segnale di una società che sta perdendo i suoi valori. Durante un servizio di controllo del territorio lungo la S.P. 57 per la Montagna, al km 2+100 circa, le Guardie Ambientali Italiane hanno rinvenuto sotto un arbusto centinaia di CD musicali, libri e altro materiale abbandonato illegalmente.Non si tratta soltanto dell'ennesimo gesto di inciviltà ambientale. Qui c'è qualcosa che va oltre il semplice abbandono dei rifiuti.Come si può percorrere chilometri per disfarsi di oggetti che avrebbero potuto trovare una seconda vita, essere donati, condivisi o recuperati? Dietro questo gesto non c'è solo il mancato rispetto per l'ambiente, ma anche una profonda mancanza di rispetto per la cultura. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, “Cultura gettata tra le erbacce”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Manfredonia, rinvenuto gasolio abbandonato tra le erbacceNel territorio di Manfredonia, tra le aree di Frattarolo e Candelaro, un membro delle Guardie Ambientali Italiane ha trovato diversi fusti di gasolio...

Comparti Manfredonia, in attesa del Comune arriva Mario a tagliare le erbacceA Manfredonia, un volontario di nome Mario ha iniziato a tagliare le erbacce nei comparti della città, in attesa che il Comune intervenga.

Manfredonia, Cultura gettata tra le erbacce? Manfredonia 10 giugno 2026Cultura Gettata tra le erbacce: il segnale di una società che sta perdendo i suoi valori. Durante un servizio di ... ilsipontino.net

FRANCO RINALDI Quando ci farete riaprire il Centro Cultura del Mare di Manfredonia ?Il Centro Cultura del Mare di Manfredonia, situato nel cuore della cittadina sipontina, dovrà continuare ad essere un prestigioso strumento educativo e culturale: fortemente voluto dalla città, ma, è ... statoquotidiano.it