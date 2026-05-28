A Manfredonia, un volontario di nome Mario ha iniziato a tagliare le erbacce nei comparti della città, in attesa che il Comune intervenga. L’operazione è stata svolta senza autorizzazioni ufficiali, ma ha permesso di mantenere pulite alcune aree pubbliche. Non ci sono ancora date ufficiali per l’intervento comunale, e l’attività di Mario prosegue in modo autonomo. La situazione rimane sotto osservazione da parte dei residenti e delle autorità locali.

Io mi chiedo e’ mai possibile che noi siamo davvero abbandonati al nostro destino senza che nessuno abbia un po di rimorso alla propria coscienza??? Io sono davvero stanca di questa situazione Tra un po’ inizieranno ad incendiare i vari punti dove è pieno di sterpaglie e noi ne siamo pieni, col rischio che tutti conosciamo Credo sia arrivata l’ora di farci sentire a gran voce perché abbiamo numeri per farlo, paghiamo tasse come tutti e i servizi latitano da anni ormai . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Comparti Manfredonia, in attesa del Comune arriva Mario a tagliare le erbacce

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