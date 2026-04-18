Manfredonia rinvenuto gasolio abbandonato tra le erbacce

Nel territorio di Manfredonia, tra le aree di Frattarolo e Candelaro, un membro delle Guardie Ambientali Italiane ha trovato diversi fusti di gasolio abbandonati tra le erbacce. L’episodio è stato segnalato alle autorità competenti, che ora procederanno alle verifiche e alle eventuali operazioni di rimozione del materiale rinvenuto. La presenza di sostanze pericolose in aree pubbliche resta una questione di attenzione per le forze dell’ordine e le istituzioni locali.

Tra Frattarolo e Candelaro, Alessandro Manzella delle Guardie Ambientali Italiane, nel territorio di Manfredonia, ha rinvenuto fusti di gasolio abbandonati tra le erbacce. Si tratta di ben 9 fusti da 30 litri cadauno. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, rinvenuto gasolio abbandonato tra le erbacce Notizie correlate Bosco urbano abbandonato tra le erbacceAbbandonato a se stesso il bosco urbano realizzato con il contributo della Regione nella zona industriale di Santa Maria Apparente, lungo via Enzo... Manfredonia, “Rifiuti abbandonati in casolare abbandonato”Questa è la realtà, che le Guardie Ambientali Italiane coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, hanno trovato durante alcuni controlli,...