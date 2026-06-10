Il Manfredonia Calcio 1932 ufficializza l'acquisto di Matias Castro, confermando i forti rumor dei giorni precedenti. Un colpo importante per costruire la rosa che segue l'annuncio del rinnovo di Michele Spinelli. Nomi importanti per dare speranze all'ambiente. Bomber di comprovata affidabilità, Castro porta in dote un bagaglio fatto di esperienza, personalità e gol, qualità che negli anni lo hanno reso uno degli attaccanti più apprezzati e determinanti della categoria. Un innesto di grande valore tecnico e umano, capace di incidere dentro e fuori dal campo. L'arrivo di Castro messo a segno dal Direttore Generale Luca... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia Calcio, colpo di mercato. Arriva il bomber Matias Castro

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Manfredonia, l’attaccante sarà Matias CastroSecondo quanto riportato da TeleSveva, l’attaccante del Manfredonia sarà un giocatore argentino, identificato come Matias Castro.

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