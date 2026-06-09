Secondo TeleSveva, l’attaccante del Manfredonia sarà argentino. Infatti, la trattativa é ai dettagli con Matias Castro: il centravanti argentino, classe ’91, ha raggiunto la doppia cifra realizzativa nell’ultimo girone I di Serie D con le maglie di Sancataldese e Gelbison IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, l’attaccante sarà Matias Castro

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