prima categoria il cattolica piazza il colpo arriva il bomber pasolini

Notizia in breve

Il Cattolica ha annunciato l’ingaggio di Manuele Pasolini, attaccante noto nel calcio dilettantistico romagnolo. La firma è arrivata nelle ultime ore, ufficializzando il trasferimento del giocatore. Pasolini si unisce alla squadra per la nuova stagione, portando con sé esperienza e capacità offensive. La società ha comunicato l’operazione senza ulteriori dettagli. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i tifosi locali, che aspettano di vedere il nuovo acquisto in campo.