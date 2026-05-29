Prima Categoria Il Cattolica piazza il colpo Arriva il bomber Pasolini
Il Cattolica ha annunciato l’ingaggio di Manuele Pasolini, attaccante noto nel calcio dilettantistico romagnolo. La firma è arrivata nelle ultime ore, ufficializzando il trasferimento del giocatore. Pasolini si unisce alla squadra per la nuova stagione, portando con sé esperienza e capacità offensive. La società ha comunicato l’operazione senza ulteriori dettagli. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i tifosi locali, che aspettano di vedere il nuovo acquisto in campo.
Il colpo di scena di inizio mercato scuote il calcio dilettantistico romagnolo: Manuele Pasolini è ufficialmente un nuovo giocatore del Cattolica. A lanciare la notizia bomba è lo stesso presidente Enrico Giovanetti, che si assicura così le prestazioni del bomber per la sua terza avventura in maglia giallorossa all’indomani della recente, esaltante promozione in Prima categoria. Se le difese del campionato di Promozione possono finalmente tirare un sospiro di sollievo, la notizia toglie letteralmente il sonno a tutte le rivali dirette che in Prima stavano pianificando una stagione di vertice e credevano di avere la strada spianata. Dopotutto parliamo di un autentico lusso per la categoria: Pasolini, classe 1989, è reduce da un’annata straordinaria con 24 gol in 31 presenze a Riccione, dopo i 22 firmati l’anno prima a Cervia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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