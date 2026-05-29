Una tempesta di grandine e vento ha colpito le campagne lombarde nelle ultime ore, causando ingenti danni alle colture. Le raffiche di vento hanno abbattuto alberi e danneggiato serre, mentre la grandine ha distrutto i raccolti. La regione sta effettuando le prime stime sui danni subiti dai campi agricoli, che si estendono su vaste aree. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o interventi di soccorso.

Milano – Nelle campagne della Lombardia è scattata la conta dei danni dopo l’ondata di maltempo che nelle scorse ore ha attraversato la regione dopo giorni di caldo intenso. Sono centinaia gli ettari di mais tranciati dalla grandine, numerosi i campi allagati, i danni ai tetti e agli impianti delle strutture agricole. A tracciare il punto è stata la Coldiretti Lombardia sulla base delle prime segnalazioni che i tecnici stanno raccogliendo sui territori. Al momento - ha precisato la Coldiretti regionale - problemi si segnalano sui territori del Soresinese, in alcune aree della bassa bresciana e nel basso mantovano, zona destra Secchia. Alcune piante di mais distrutte I danni in Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Grandine e maltempo, la tempesta di ghiaccio e vento devasta i campi della Lombardia

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IMPRESSIONANTE: Tempesta di GRANDINE e danni! Veneto, Lombardia e Lazio colpiti

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