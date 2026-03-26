Nelle prime ore di giovedì, il territorio ravennate ha incontrato un'ondata di maltempo con pioggia, neve, grandine e vento forte. Le raffiche di vento hanno accompagnato la perturbazione di origine artica, causando un calo delle temperature nella zona. Questa condizione meteorologica si è manifestata su tutta l’area, coinvolgendo diverse località del territorio.

Il maltempo annunciato è piombato sul Ravennate a partire dalle prime ore di giovedì. Il vento forte della notte ha traghettato la perturbazione di origine artica facendo precipitare le temperature in tutto il territorio ravennate. Insieme a violente raffiche e pioggia, però, non sono mancati episodi di neve e grandine. Qui un filmato girato a Ravenna, nella zona di via Cilla, intorno alle 7 di mattina. Si ricorda che per la giornata di oggi è attiva un'allerta arancione nel Ravennate e in diversi comuni sono scattate misure precauzionali, come chiusure dei parchi e divieti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Pioggia, neve, grandine e raffiche di vento: l'ondata di maltempo si fa sentire nel Ravennate - VIDEO

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