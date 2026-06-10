Maltempo nella Bassa | alberi abbattuti e allagamenti diffusi A Romano il vento spazza via i pannelli della scuola Rubini

Il maltempo ha interessato la Bassa, provocando alberi abbattuti, rami spezzati e allagamenti in diversi comuni. Nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno, raffiche di vento e grandine hanno colpito la zona, causando danni come il crollo di pannelli sulla scuola Rubini di Romano. Non sono stati segnalati feriti, ma sono stati necessari interventi di emergenza per gestire le conseguenze del temporale.

Raffiche violente e grandine nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno hanno colpito la Bassa, lasciando dietro di sé alberi abbattuti, rami spezzati e allagamenti localizzati in più comuni della pianura bergamasca. L criticità anche a Romano di Lombardia dove il vento, oltre ad aver scoperchiato la copertura dell’impianto da tennis, ha scardinato alcuni pannelli fotovoltaici installati sul tetto dell’istituto scolastico Istituto Superiore Giovan Battista Rubini. I moduli sono stati strappati dalle strutture e scaraventati in strada. Più in generale, su tutta la Bassa il passaggio del maltempo ha provocato danni diffusi: alberi caduti, allagamenti localizzati, rami spezzati e diverse criticità legate alle precipitazioni intense cadute in poco tempo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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