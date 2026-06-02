Maltempo | pioggia vento e grandine al Nord Traffico in tilt e allagamenti diffusi

Nel Nord Italia si sono verificati forti temporali con pioggia intensa, vento e grandine, causando allagamenti e traffico rallentato. Le strade sono state imbiancate dalla grandine e si sono registrati numerosi disagi alla circolazione. La perturbazione ha interrotto le condizioni di caldo anticipato, portando nuvole e maltempo. La situazione persiste con condizioni meteorologiche instabili nella regione.

Strade "imbiancate" dalla grandine, vento forte e pioggia intensa. L'anticipo d'estate in parte del Nord Italia si è fermato, si torna ad indossare impermeabili, pullover. Allerta arancione per grandine e pioggia in Veneto e in Liguria, dove il 3 giugno resteranno chiuse le scuole di La Spezia e di alcuni comuni, come Chiavari, Rapallo e Santa Margherita Ligure. L'ondata di maltempo ha causato una drastica diminuzione delle temperature nelle città del Centro-Nord, con cali anche di 10 gradi rispetto ai giorni precedenti. Secondo gli esperti, per tornare al bel tempo bisognerà aspettare il fine settimana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Maltempo: forti piogge e grandine in Val Cerrina

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