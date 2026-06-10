Un temporale di 15 minuti ha provocato danni significativi in città, con raffiche di vento che hanno abbattuto alberi e danneggiato edifici. La grandine di grandi dimensioni ha coperto le strade, ostruendo i passaggi e causando ulteriori danni alle automobili. Alcuni rami spezzati sono finiti sui fili dell’energia elettrica, interrompendo le utenze. Nessuna vittima è stata segnalata, ma le operazioni di pulizia sono ancora in corso.

Legnano (Milano) – Quindici minuti di devastazione, raffiche di vento violentissime accompagnate in prima battuta da una pioggia intensa che presto si è trasformata in grandine, sospinta a grande velocità e con chicchi che in città hanno raggiunto anche i due centimetri di diametro: ha provocato danni alle abitazioni, alla vegetazione e la caduta di alberi anche nella zona del centro cittadino il violento temporale che, dopo aver colpito la zona di Varese, oggi pomeriggio ha improvvisamente investito anche Legnano e il territorio poco prime delle 16. L'albero caduto nella ex piazza Mercato La grandinata e i blackout Le condizioni sono mutate in pochi minuti e alle 15. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Maltempo, i 15 minuti di devastazione a Legnano: raffiche di vento, maxi grandinata e alberi caduti

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