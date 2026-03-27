Nella giornata di ieri, giovedì 26 marzo, il novarese e il Vco sono stati colpiti da intense raffiche di vento, che hanno provocato numerosi interventi di soccorso. Oltre 100 chiamate sono state registrate per situazioni di emergenza, tra cui alberi caduti, incendi, crolli e persone evacuate. La situazione ha richiesto un considerevole impegno delle squadre di pronto intervento nella gestione delle conseguenze atmosferiche.

Sono stati oltre 100 gli interventi nella giornata di ieri, giovedì 26 marzo. Non si sono registrate gravi conseguenze Oltre 100 interventi. Sono state diverse le chiamate di soccorso nella giornata di ieri, giovedì 26 marzo, a causa delle forti raffiche di vento che si sono abbattute fra novarese e Vco. Il vento, che ha soffiato fino a 80 chilometri orari, ha creato numerosi danni. Sono stati 113 gli interventi compiuti dalle squadre permanenti e volontarie del comando dei vigili del fuoco del Verbano-Cusio-Ossola, l'area più colpita, e oltretutto condensati in poche ore, fra le 17 e le 20. Le principali tipologie di intervento hanno... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Forti raffiche di vento su novarese e Vco: alberi caduti, incendi, crolli e persone evacuate

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