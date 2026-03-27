Lombardia raffiche di vento a 80 km h | alberi caduti tetti danneggiati e parchi chiusi

Tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo, la Lombardia ha registrato raffiche di vento che hanno raggiunto gli 80 kmh, causando la caduta di alcuni alberi, danni a diversi tetti e la chiusura di parchi pubblici. La regione rimane sotto l’allerta meteo per vento forte, mentre le autorità monitorano la situazione e intervengono in caso di emergenze.

La Lombardia resta sotto l’ allerta meteo per il vento forte dopo le violente raffiche che, tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo, hanno messo a dura prova l’intera regione. Secondo i dati diffusi da Arpa Lombardia, le raffiche più intense hanno raggiunto punte fino a 129,6 kmh a Canzo (Como), causando sradicamenti di alberi e danni a tetti e coperture. La Protezione Civile mantiene il codice giallo fino alla mezzanotte di oggi, mentre i Vigili del Fuoco continuano a operare per mettere in sicurezza strade, parchi e aree pubbliche. Molti comuni hanno adottato misure preventive per garantire la sicurezza dei cittadini. A Monza, Saronno e Lainate sono stati chiusi parchi e cimiteri, con Lainate che ha interdetto anche l’accesso al parco storico cittadino, evitando potenziali incidenti legati alla caduta di rami. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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