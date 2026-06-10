Il maltempo ha causato il crollo di un maxischermo sulle gradinate vuote dello stadio Brianteo. L’incidente si è verificato durante una giornata di pioggia intensa. Nessun ferito o danno a persone o strutture vicine. Il crollo si è verificato nel settore delle gradinate, che risultavano prive di pubblico al momento. Le autorità stanno valutando le cause del cedimento e i danni materiali. Nessuna altra informazione sui tempi di riparazione o interventi di sicurezza.

Monza, 10 giugno 2026 – L’immagine che arriva dallo stadio Brianteo è drammatica ma al tempo stesso permette un sospiro di sollievo: il maltempo ha fatto crollare il maxischermo sulle gradinate, che per fortuna erano vuote. È una delle conseguenze dell’ondata di vento, pioggia e grandine che oggi ha spazzato gran parte della Lombardia. A Monza e in Brianza il violento temporale che si è abbattuto nel pomeriggio ha portato diverse conseguenze, fra allagamenti (impraticabili i sottopassi come quello di via Toniolo) fino a un albero di grosse dimensioni che è caduto all’altezza dell’incrocio fra viale Ugo Foscolo e via Ferrari, al quartiere Cederna, abbattendo e distruggendo completamente il semaforo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Maltempo, all’U-Power Stadium di Monza il maxi schermo crolla sulle gradinate

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