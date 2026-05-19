Dopo il pareggio per 2-2 nella partita di andata a Castellammare, si torna a giocare alla U-Power Stadium di Monza per il match di ritorno tra Monza e Juve Stabia. La squadra di Bianco ha bisogno di una vittoria per qualificarsi alla fase successiva. La gara si svolge in un clima teso e atteso, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere il risultato necessario. La sfida si presenta come decisiva per il passaggio del turno.

Dopo il pareggio per 2-2 a Castellammare, ecco il ritorno in Brianza: alla squadra di Bianco basta il pareggio per passare il turno Si gioca all'U-Power Stadium di Monza la semifinale di ritorno dei playoff di serie B. Dopo il 2-2 dell'andata a Castellammare di Stabia, ai brianzoli è sufficiente un pareggio per entrare in finale e aspettare la rivale tra Catanzaro (favorito dopo il 3-0 in casa) e Palermo. Scopriamo pronostico e quote di Monza-Juve Stabia in programma martedì 19 maggio alle ore 20. Tre giorni dopo la sfida del Menti di Castellammare, ecco il ritorno in casa del Monza di questa semifinale dei playoff che dovranno promuovare la terza squadra in serie A dopo Venezia e Frosinone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Monza-Juve Stabia, si decide tutto all'U-Power Stadium: il pronostico

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