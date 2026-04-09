Il Monza gioca all’U-Power Stadium le strade chiuse e come cambia la viabilità

Sabato 11 aprile, alle 19:30, si terrà la partita tra Monza e Bari all’U-Power Stadium. Per l’evento, alcune strade vicino allo stadio saranno chiuse al traffico e la viabilità subirà modifiche temporanee. La partita vedrà i biancorossi di Paolo Bianco impegnati nella sfida valida per la serie B, con l’obiettivo di avvicinarsi alla capolista Venezia. La zona circostante sarà interessata da misure di sicurezza e deviazioni del traffico.

Il Monza tornerà di scena all’U-Power Stadium sabato 11 aprile. Nella sfida contro il Bari, che andrà in scena alle 19:30, i biancorossi di Paolo Bianco continueranno la loro rincorsa alla capolista Venezia per agguantare la prima piazza della serie B. Dalle 15:30 entreranno in vigore divieti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Doppia partita all'U-Power Stadium: per due giorni strade chiuse e come cambia la viabilitàDoppio match all'U-Power Stadium di Monza: scendono in campo prima il Monza (27 febbraio) e poi l'Inter Under 23 (28 febbraio). Temi più discussi: Il Monza gioca all’U-Power Stadium, le strade chiuse e come cambia la viabilità; CUORE MONZA: IN NOVE PAREGGIA A CATANZARO AL 96’ CON PESSINA; Calcio Serie B: il live di Catanzaro-Monza allo stadio Ceravolo; Scheda squadra Monza. Serie B, viabilità Monza-Bari: strade chiuse e divieti intorno all'U-Power StadiumIl comune di Monza ha emesso un'ordinanza in merito alla viabilità, intorno all'U-Power Stadium, del match di Serie B tra Monza e Bari, in programma sabato alle ore 19:30 e valido per la 34^ giornata. monza-news.it Monza-Inter, dove vederla in streaming e in tvL'Inter in campo alle 21 contro il Monza in trasferta. Si gioca all'U-Power Stadium contro la squadra di Paolo Bianco, retrocessa l'anno scorso. L'amichevole con i nerazzurri chiuderà la preparazione ... gazzetta.it AC Monza - AC Monza added a new photo — at U-Power Stadium... - facebook.com facebook I convocati da mister Spalletti per la gara all’Allianz Stadium di questa sera #JuveGenoa Powered by @WhiteBit x.com