Maltempo a Monza | il maxischermo dello stadio crolla sulle gradinate

Durante il temporale del 10 giugno 2026 sulla Lombardia, il maxischermo dello stadio di Monza è crollato sulle gradinate. Il maltempo ha provocato danni anche agli edifici e alle infrastrutture della zona, con allagamenti segnalati in diverse aree. Non sono stati riportati feriti, ma sono stati registrati danni materiali significativi. La zona è stata interessata da attività di soccorso e interventi di emergenza, mentre le autorità monitorano la situazione.

Il temporale che nel pomeriggio del 10 giugno 2026 si è abbattuto sulla Lombardia ha colpito duramente anche Monza e la Brianza, lasciando dietro di sé una scia di danni che spazia dagli allagamenti ai crolli. L’episodio più grave si è verificato all’ U-Power Stadium, dove la forza del vento ha fatto cedere il maxischermo, precipitato sulle gradinate. Per fortuna, in quel momento gli spalti erano completamente deserti: nessun ferito. L’immagine dello schermo abbattuto sulle seggioline del Brianteo riassume plasticamente l’intensità dell’ondata di maltempo che ha investito la zona. Vento, pioggia e grandine hanno messo in ginocchio strade e infrastrutture in tutta la provincia, con i vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza sommersi dalle richieste di intervento: oltre settanta chiamate nel giro di poche ore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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