Lo stadio Benelli di Ravenna si prepara a ricevere un intervento di ristrutturazione. Entro la fine di maggio sono previsti i lavori di demolizione delle gradinate in acciaio, come annunciato recentemente. La fase di intervento prevede la rimozione delle strutture esistenti per poi avviare eventuali lavori di riqualificazione. La decisione di intervenire sulla struttura è stata comunicata ufficialmente nelle scorse settimane.

Ravenna, 11 maggio 2026 – Come anticipato qualche settimana fa, è in programma entro la fine di questo mese l’avvio dei lavori per la demolizione delle gradinate in acciaio dello stadio Benelli. Il progetto esecutivo, del valore di 55.500 euro, è stato approvato nella seduta di giunta dei giorni scorsì. L’intervento, la cui durata è stimata in 30 giorni, è collegato a quello del rifacimento dei distinti, in corso di affidamento, così come quello del rifacimento del terreno di gioco. L’investimento complessivo del Comune per la realizzazione di questi tre interventi è di un milione di euro. La nuova gradinata distinti ospiterà anche i posti per le persone con disabilità e, grazie all’intervento in programma, che per ora riguarderà metà gradinata, la capienza dello stadio passerà dagli attuali 4.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo stadio Benelli si rifà il look. Entro fine maggio l’avvio dei lavori: demolite le gradinate d’acciaio

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