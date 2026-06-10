Malattie rare Vaglio UniFi | Egpa malattia con molteplici manifestazioni d' organo

Notizia in breve

Un esperto ha spiegato che l'Egpa, o granulomatosi eosinofila con poliangioite, è una malattia rara che coinvolge diversi organi. La condizione si manifesta con varie manifestazioni cliniche, rendendo difficile la diagnosi. Durante una conferenza, sono stati illustrati i sintomi e le caratteristiche principali di questa patologia, sottolineando la complessità del quadro clinico e la necessità di approfondimenti diagnostici specifici.