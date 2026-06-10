Malattie rare Vaglio UniFi | Egpa malattia con molteplici manifestazioni d' organo
Un esperto ha spiegato che l'Egpa, o granulomatosi eosinofila con poliangioite, è una malattia rara che coinvolge diversi organi. La condizione si manifesta con varie manifestazioni cliniche, rendendo difficile la diagnosi. Durante una conferenza, sono stati illustrati i sintomi e le caratteristiche principali di questa patologia, sottolineando la complessità del quadro clinico e la necessità di approfondimenti diagnostici specifici.
Roma, 10 giu. (Adnkronos Salute) - "L'Egpa - granulomatosi eosinofila con poliangioite - è una vasculite sistemica generalmente a base autoimmune, caratterizzata da due componenti principali: una legata alla proliferazione degli eosinofili, cellule spesso coinvolte nelle manifestazioni allergiche, e una componente di vasculite sistemica". Lo spiega Augusto Vaglio, professore associato di Nefrologia e direttore della Scuola di specializzazione in Nefrologia presso l'università degli Studi di Firenze, nonché coordinatore aziendale per le malattie rare e dirigente medico presso l'Unità di Nefrologia dell'Aou Meyer di Firenze, in occasione della... 🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizie e thread social correlati
Malattie rare, Egpa: Aifa approva rimborsabilità di benralizumabL’Agenzia italiana del farmaco ha approvato la rimborsabilità di benralizumab per il trattamento della granulomatosi eosinofila con poliangite (Egpa).
Malattie rare: Monti (Auxologico), 'benralizumab apre nuove prospettive per Egpa'Un esperto dell'istituto Auxologico ha dichiarato che il farmaco benralizumab rappresenta un progresso per i pazienti affetti da sindrome da...