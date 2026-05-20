Malattie rare | Monti Auxologico ' benralizumab apre nuove prospettive per Egpa'

Un esperto dell'istituto Auxologico ha dichiarato che il farmaco benralizumab rappresenta un progresso per i pazienti affetti da sindrome da ipereosinofilia e poliangioite allergica (Egpa). La sostanza è più specifica rispetto ai trattamenti precedenti e potrebbe migliorare la gestione della malattia. La dichiarazione arriva in occasione di uno studio clinico in corso, che mira a valutare l’efficacia e la sicurezza del medicinale in soggetti adulti con questa condizione rara. Nessun dettaglio sui risultati preliminari è stato comunicato.

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"Benralizumab apre nuove prospettive per i pazienti con Egpa, è un farmaco più mirato rispetto ad altre terapie che si utilizzano oggi in questa patologia, in particolare i glucocorticoidi; questo permette un'importante efficacia, sicurezza e un’ottimizzazione della qualità di vita per questi pazienti”. Lo ha detto Sara Monti, responsabile Unità operativa Immunologia, allergologia e reumatologia presso l’Istituto Auxologico italiano di Milano, in occasione dell’incontro con la stampa che si è tenuto a Milano col titolo ‘Egpa - Granulomatosi eosinofila con poliangite, le nuove prospettive terapeutiche’. Al centro dell’evento l'approvazione da parte di Aifa della rimborsabilità dell’estensione di indicazione di benralizumab. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Malattie rare: Monti (Auxologico), 'benralizumab apre nuove prospettive per Egpa' ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Malattie rare: Monti (Auxologico), 'benralizumab apre nuove prospettive per Egpa' Sullo stesso argomento Malattie rare, Egpa: Aifa approva rimborsabilità di benralizumabPassi avanti nel trattamento della granulomatosi eosinofila con poliangite (Egpa). Malattie rare: Egpa, Fede (AstraZeneca), 'rimborsabilità di benralizumab traguardo importante'"L'approvazione della rimborsabilità da parte di Aifa per benralizumab nella granulomatosi eosinofila con poliangite rappresenta un traguardo... Malattie rare: Egpa recidivante o refrattaria, si ampliano indicazioni per anti Il-5AstraZeneca: 'Con benralizumab in granulomatosi eosinofila con poliangite remissione clinica in 58% pazienti e riduzione dipendenza da corticosteroidirali in 80%' ... adnkronos.com Malattie rare: Ticozzi (Istituto Auxologico), fare network tra centri specializzati, medici, ricercatori, società scientifiche e associazioni di pazientiLe patologie rare di origine neuromuscolare e neurodegenerativa rappresentano un paradigma nel panorama delle malattie rare, poiché la gran parte di queste condizioni ha un decorso cronico e richiede ... agensir.it