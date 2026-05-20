Malattie rare Egpa | Aifa approva rimborsabilità di benralizumab

L’Agenzia italiana del farmaco ha approvato la rimborsabilità di benralizumab per il trattamento della granulomatosi eosinofila con poliangite (Egpa). Questo medicinale è un anticorpo monoclonale che agisce sul recettore dell’interleuchina 5. La decisione riguarda l’estensione di indicazione di questo farmaco, che precedentemente non era coperto dal servizio sanitario nazionale per questa malattia rara. La rimborsabilità permette l’accesso a una terapia che può aiutare i pazienti affetti da questa condizione.

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Passi avanti nel trattamento della granulomatosi eosinofila con poliangite (Egpa). L’Agenzia italiana del farmaco ha, infatti, approvato la rimborsabilità dell’estensione di indicazione di benralizumab, anticorpo monoclonale in grado di agire sul recettore dell’interleuchina 5. Questo segna una nuova prospettiva terapeutica per tutte le persone interessate da questa patologia rara, complessa ed eterogenea, spesso caratterizzata da un ritardo nella diagnosi legato alle sue manifestazioni cliniche variabili e all’aspecificità dei suoi sintomi iniziali. Pera Toons è un fenomeno crossmediale che ha catturato l’attenzione di adulti e bambini. Un artista con uno stile che sfiora quasi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Malattie rare, Egpa: Aifa approva rimborsabilità di benralizumab ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Malattie rare, Egpa: Aifa approva rimborsabilità di benralizumab Sullo stesso argomento Malattie rare: Egpa, Fede (AstraZeneca), 'rimborsabilità di benralizumab traguardo importante'"L'approvazione della rimborsabilità da parte di Aifa per benralizumab nella granulomatosi eosinofila con poliangite rappresenta un traguardo... AIFA approva 4 nuovi farmaci: più cure per tumori e malattie rare? Cosa sapere L'AIFA approva quattro nuove molecole per trattare tumori, malattie rare e distrofia di Duchenne. Malattie rare: Egpa recidivante o refrattaria, si ampliano indicazioni per anti Il-5AstraZeneca: 'Con benralizumab in granulomatosi eosinofila con poliangite remissione clinica in 58% pazienti e riduzione dipendenza da corticosteroidirali in 80%' ... adnkronos.com Malattie rare: Egpa, Fede (AstraZeneca), 'rimborsabilità di benralizumab traguardo importante'L'approvazione della rimborsabilità da parte di Aifa per benralizumab nella granulomatosi eosinofila con poliangite rappresenta un traguardo importante in una patologia rara e complessa. In Italia ri ... quotidiano.net