Una nuova roadmap in sette azioni è stata annunciata per migliorare la cura dell’Egpa, una vasculite sistemica rara che interessa vari organi. L’associazione di pazienti ha reso noto il piano, che mira a indirizzare le strategie di trattamento e ricerca. L’Egpa, nota anche come granulomatosi eosinofila con poliangioite, è una malattia complessa che richiede approcci specifici. La roadmap è stata presentata da rappresentanti delle associazioni di pazienti.

Roma, 10 giu. (Adnkronos Salute) - "Quando parliamo di Egpa, granulomatosi eosinofila con poliangioite, parliamo di una vasculite sistemica, una malattia rara che colpisce diversi organi. Normalmente presenta un esordio respiratorio che evolve in una fase eosinofilica e infine vasculitica, manifestandosi in maniera differente a seconda della persona e dello stadio della patologia in cui avviene la diagnosi". Così Francesca Torracca, presidente di Apacs (Associazione pazienti della sindrome di Churg-Strauss), intervenendo alla Camera dei deputati per la presentazione del Libro bianco 'Storie di vita con Egpa', promosso da Gsk con il patrocinio di Apacs Aps, di Egpa Study Group e delle principali società scientifiche impegnate in quest'area. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Malattie rare, Torracca (Apacs): "Stilata nuova roadmap in 7 azioni per la cura dell'Egpa"

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