Malattie rare nuova roadmap per la cura dell’Egpa tra reti multidisciplinari e terapie mirate

È stata presentata una nuova strategia per migliorare la gestione delle malattie rare, in particolare l’Egpa. La roadmap mira a ridurre la frammentazione dell’assistenza, eliminare i ritardi nella diagnosi e sviluppare percorsi di cura più efficaci. Il piano prevede il rafforzamento delle reti multidisciplinari e l’introduzione di terapie mirate. Questi interventi sono stati annunciati per ottimizzare la presa in carico dei pazienti e migliorare le loro condizioni.

(Adnkronos) – Superare la frammentazione assistenziale, azzerare i ritardi diagnostici e promuovere percorsi di presa in carico efficaci. Sono gli obiettivi del piano in 7 punti elaborato dalle associazioni dei pazienti con Granulomatosi eosinofila con poliangioite (Egpa) presentato oggi a Roma alla Camera dei Deputati in un evento che ha visto riuniti istituzioni, comunità scientifica,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Stati Generali Amiloidosi Cardiaca: la nuova Roadmap per le cure

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