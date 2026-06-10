Un uomo di 32 anni ha inviato email con frasi offensive e minacciose all’Accademia militare, chiedendo armi per uccidere persone di colore. La comunicazione è stata immediatamente notata e ha portato alla sua espulsione. L’individuo ha scritto frasi violente e razziste, che sono state prontamente segnalate alle autorità competenti. La scuola ha preso provvedimenti immediati e ha respinto ogni forma di violenza o discriminazione.

Modena, 10 giugno 2026 – Mail farneticanti inviate direttamente all’indirizzo di posta elettronica dell’Accademia militare nelle quali manifestava propositi omicidiari con armi, connotati da odio religioso e razziale nei confronti di persone con origini africane e arabe: “ Una missione suicida per uccidere qualche nero o arabo in un posto specifico, nella chiesa” o, ancora, “io per voi uccido quei str. che hanno preso di mira le chiese e voi mi date armi tante armi”. Con le ipotesi di minaccia grave, aggravata ulteriormente dall’odio razziale e religioso, un 32enne originario del Pakistan, irregolare sul territorio nazionale, è stato destinatario di un decreto di accompagnamento alla frontiera eseguito oggi dalla questura e dal comando provinciale dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mail farneticanti all’Accademia militare: “Datemi armi per uccidere qualche nero o arabo”. Subito espulso un 32enne

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Accademia militare Modena cadetti marcia mak100 2026 per termine cerimonia

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