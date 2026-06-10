Un uomo di 32 anni ha inviato email contenenti minacce e insulti rivolti a persone di colore, chiedendo armi per uccidere. Le comunicazioni sono state inviate all’indirizzo di posta elettronica di un’Accademia. Immediatamente, è stato espulso dall’istituzione. La polizia ha avviato un’indagine sulla vicenda.

Modena, 10 giugno 2026 – Mail farneticanti inviate direttamente all’indirizzo di posta elettronica dell’Accademia nelle quali manifestava propositi omicidiari con armi, connotati da odio religioso e razziale nei confronti di persone con origini africane ed arabe: “ Una missione suicida per uccidere qualche nero o arabo in un posto specifico, nella chiesa”, o, ancora, “ io per voi uccido quei stronzi che hanno preso di mira le chiese e voi mi date armi tante armi”. Con le ipotesi di minaccia grave aggravata ulteriormente dall’odio razziale e religioso, un 32enne originario del Pakistan, irregolare sul territorio nazionale, è stato destinatario di un decreto di accompagnamento alla frontiera eseguito oggi dalla questura e dal comando provinciale dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mail farneticanti all’Accademia: “Datemi armi per uccidere qualche nero o arabo”. Subito espulso un 32enne

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