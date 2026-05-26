Stretta della polizia sull’immigrazione irregolare | espulso da Como un 32enne

Da quicomo.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una persona di 32 anni è stata espulsa da Como dopo controlli della polizia mirati a contrastare l’immigrazione irregolare. Le verifiche sono state effettuate tra Como e l’hinterland, concentrandosi su aree considerate sensibili. Durante le operazioni, sono stati identificati e allontanati diversi soggetti irregolari. La polizia ha intensificato le verifiche nei punti di maggiore criticità, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina.

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Controlli mirati tra Como e l’hinterland, con verifiche nei punti più sensibili del territorio e attenzione particolare alle situazioni legate all’immigrazione irregolare. Nella giornata di ieri la polizia di stato di Como ha intensificato l’attività delle pattuglie della squadra volante. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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