Stretta della polizia sull’immigrazione irregolare | espulso da Como un 32enne

Notizia in breve

Una persona di 32 anni è stata espulsa da Como dopo controlli della polizia mirati a contrastare l’immigrazione irregolare. Le verifiche sono state effettuate tra Como e l’hinterland, concentrandosi su aree considerate sensibili. Durante le operazioni, sono stati identificati e allontanati diversi soggetti irregolari. La polizia ha intensificato le verifiche nei punti di maggiore criticità, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina.