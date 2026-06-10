mai giudicare un libro dalla copertina davide bendotti incontra le associazioni di pazienti

Notizia in breve

Davide Bendotti, atleta paralimpico e testimonial per Milano Cortina 2026, ha partecipato a un incontro dedicato alle relazioni con le associazioni di pazienti. Durante l’evento, ha condiviso il suo insegnamento di non giudicare mai un libro dalla copertina, sottolineando l’importanza di conoscere le persone e le loro storie oltre le apparenze. L’intervento si è concentrato sull’esperienza personale e sull’impegno nel sensibilizzare il pubblico sui temi legati alla disabilità.