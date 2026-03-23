Sulle piste della vita Davide Bendotti e la rinascita nello sport dopo l’incidente

Bergamo. Quella di Davide Bendotti è una storia di coraggio e passione, che racconta di ostacoli affrontati con tenacia e della forza di non arrendersi mai. Il 32enne di Colere ha portato con orgoglio la bandiera tricolore, per la terza volta, alle Paralimpiadi invernali. Dopo l’incidente, avvenuto nel 2011, ha trovato rifugio nello sci alpino, dimostrando che lo sport può diventare un punto da cui ripartire: una sfida contro sé stessi, ma anche un viaggio fatto di sacrifici e soddisfazioni impresse nel cuore. A Milano-Cortina 2026 ha avuto l’occasione di gareggiare davanti al pubblico di casa, raggiungendo il quinto posto nella combinata, l’ottavo nello slalom e il nono in super G: non solo una prova di talento, ma soprattuto di determinazione e duro allenamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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