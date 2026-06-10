A maggio in Abruzzo si sono registrate temperature più alte della media e una diminuzione delle piogge, secondo il bollettino OsservaTE. I dati indicano che le risorse idriche, l’agricoltura e gli ecosistemi della regione sono stati influenzati da queste condizioni climatiche. La situazione si traduce in un mese caratterizzato da caldo intenso e scarsità di precipitazioni, con effetti che interessano il territorio e le attività locali.

Teramo - Il bollettino OsservaTE fotografa temperature sopra media e piogge in calo: dati rilevanti per risorse idriche, agricoltura, ecosistemi e territorio abruzzese nel mese di maggio. Un mese di maggio più caldo e più secco della norma. È il quadro tracciato per l’Abruzzo dal nuovo bollettino climatologico di OsservaTE, progetto dedicato all’analisi e alla divulgazione dei dati ambientali e climatici regionali, con particolare attenzione all’evoluzione del clima sul territorio. Secondo l’elaborazione, basata su dati del programma europeo Copernicus e su fonti istituzionali italiane, la temperatura media regionale di maggio 2026 si è attestata a 14,1 gradi centigradi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Maggio rovente e senza pioggia: Allarme Clima in Abruzzo

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