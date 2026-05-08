Milan clima rovente attorno a Furlani | superate le 30mila firme

In questi giorni si intensifica il dibattito attorno al club di Milano e al suo amministratore delegato, con una petizione che ha superato le 30mila firme. La richiesta riguarda alcune decisioni prese dalla dirigenza e ha generato numerose reazioni tra tifosi e interessati. La questione ha attirato l’attenzione dei media e ha portato a discussioni pubbliche sui canali social e nelle zone vicine alla sede societaria.

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Un clima infuocato quello attorno al Milan questi giorni. Nelle ultime ore, infatti, la petizione lanciata online dai tifosi rossoneri per richiedere le dimissioni di Giorgio Furlani, attuale amministratore delegato del Milan, ha superato le 30mila firme in poco più di 24 ore. Un numero davvero importante che testimonia, ancora una volta, il malcontento dei tifosi, delusi su molteplici aspetti: dal mancato mercato di riparazione, ai prezzi dei biglietti e quant'altro. L'iniziativa, partita tutta da alcuni tifosi, è nata con l'obiettivo di cambiare alcuni vertici societari. Nel mirino dei tifosi, per l'appunto, ci è finito proprio Giorgio Furlani e la sua gestione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, clima rovente attorno a Furlani: superate le 30mila firme LE VELINE | FURLANI RINNOVA PER ALTRI 3 ANNI! Notizie correlate Crisi Milan, la protesta corre sul web: superate le 30.000 firme contro FurlaniJuve, non solo Alisson! I portieri stranieri nella storia dei bianconeri: volti, eredità e ricordi Crisi Milan, la protesta corre sul web: superate... Leggi anche: Milan, la petizione per cacciare Furlani supera le 25 mila firme: ecco quali sono i prossimi step Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Milan, i tifosi avviano una petizione per cacciare Furlani: La sua permanenza non è più sostenibile; Milan i tifosi avviano una petizione per cacciare Furlani | La sua permanenza non è più sostenibile; Milan le notizie top di oggi | i tifosi contro Furlani Tiago Gabriel nel mirino Le ultime verso l’Atalanta. Il futuro di Leao: la richiesta del Milan e tutte le ipotesi in caso addio al Milan Il punto di @claudioraimondiofficial #SportMediaset #mediaset #leao #acmilan #calciomercato - facebook.com facebook L'ex #Milan nel caos, accuse pesantissime: messo immediatamente fuori squadra x.com