Lutto per Enrico | il messaggio di gratitudine della famiglia Canonici

Notizia in breve

La famiglia Canonici ha ricevuto numerosi messaggi di affetto dopo la scomparsa improvvisa di Enrico. La comunità si è stretta intorno ai familiari con parole di conforto e telefonate di supporto. Alcuni amici e conoscenti hanno organizzato piccoli gesti concreti, come consegne di pasti e assistenza pratica, per aiutare i familiari ad affrontare il lutto.