Martedì 5 maggio alle 11 si terranno i funerali di Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina, situata nel Prato della Valle a Padova. La famiglia ha diffuso un messaggio di ringraziamento per l’affetto ricevuto. La città di Bologna ha proclamato il lutto.

I funerali di Alex Zanardi saranno celebrati martedì 5 maggio alle ore 11 nella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova. Lo ha reso noto la famiglia in un comunicato, il giorno dopo la scomparsa del campione 59enne. “La moglie Daniela e il figlio Niccolò desiderano ringraziare di cuore le tantissime persone che in queste ore hanno mostrato vicinanza e affetto – si legge nella nota -. L’ennesima, preziosa testimonianza di come Alex sia riuscito a trasmettere nel modo più profondo il suo fortissimo messaggio di vita “. Nella città natale di Zanardi, la sua Bologna, il sindaco Matteo Lepore ha proclamato il lutto cittadino per martedì 5 maggio, in occasione dei funerali, per esprimere in modo condiviso il profondo dolore della comunità cittadina dopo la scomparsa del campione bolognese.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio Zanardi, martedì i funerali a Padova. Il messaggio della famiglia: “Grazie per l’affetto”. Bologna in lutto

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Addio ad Alex Zanardi, martedì i funerali a PadovaMartedì 5 maggio alle ore 11, nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, saranno celebrati i funerali di Alex Zanardi.

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