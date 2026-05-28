Senigallia lutto nella Vigor | pianto per Enrico Canonici

Un giocatore della squadra di calcio locale è morto, provocando grande dolore tra i membri del club. La notizia ha suscitato commozione tra i compagni e i tifosi, alcuni dei quali hanno lasciato messaggi di cordoglio sui social. La società sta valutando come gestire la situazione e come influirà sulla pianificazione delle prossime partite. Sono già state seguite da altre squadre alcuni dei giocatori della rosa.

? Punti chiave Come influirà il lutto sulla gestione tecnica di Aldo Clementi?. Chi sono i giocatori della rosa già seguiti da altre società?. Perché la comunicazione sui social ha creato un corto circuito emotivo?. Quali nuovi innesti sta valutando la dirigenza per il prossimo campionato?.? In Breve Aldo Clementi chiede garanzie concrete alla dirigenza per proseguire il percorso tecnico.. De Feo e Urso sono seguiti dall'Aquila per il prossimo mercato estivo.. Braconi e Novelli sono accostati all'Ancona per possibili trasferimenti stagionali.. Ares Calcina e Gallo sono profili valutati per rinforzare la rosa vigorina.. Enrico Canonici, figlio del storico dirigente vigorino Cipriano, è venuto a mancare prematuramente a causa di una grave malattia, colpendo duramente la comunità sportiva di Senigallia e l’intero ambiente della Vigor. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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