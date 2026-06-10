Preghiere prima delle partite, incontri di studio della Bibbia durante i ritiri, conversazioni sulla fede nello spogliatoio. Gli Stati Uniti nel Mondiale di casa sembrano voler guardare all’Altissimo e chissà che un aiuto divino possa servire per battere la Turchia di Calha e Yildiz e poi passare da primi il girone. La religione, in particolare il cristianesimo evangelico, è diventata negli ultimi anni una componente assai visibile dell'identità della nazionale maschile di soccer (in patria utilizzano una sigla asciutta per riferirsi a chiamarla: Usmnt, United States men's national team), ancora di più alla vigilia della Coppa del Mondo 2026 e in questo particolare contesto socio-politico che incombe sulla manifestazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lui dice "It's Bible time" e i compagni pregano: così Pulisic è diventato la guida spirituale degli Usa

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RELAIE VERSUS RELIGIE | EP 4 | VALORI: FORMAREA SLUJITORILOR - CURS | VIOREL LUPU & CRISTI NEGRICI

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