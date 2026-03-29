Pulisic doppia mazzata | non ha la fascia da capitano degli Usa e ne becca 5 dal Belgio di Saelemaekers

Nell'amichevole di Atlanta, il Belgio ha vinto 5-2 contro gli Stati Uniti, con un punteggio che ha evidenziato un netto divario tra le due squadre. L'attaccante degli Stati Uniti, che era stato designato come capitano, non ha indossato la fascia e ha subito cinque gol durante la partita.

Manita in meno di quaranta minuti e goodbye Stati Uniti. Gli Usa cadono rovinosamente in casa nell'amichevole contro il Belgio - 5-2 per i Diavoli Rossi - e al popolo americano si alza bruscamente e legittimamente il livello dell'ansia in vista del Mondiale casalingo. Una partita che offriva anche la sfida nella sfida tra Pulisic e Saelemaekers. In questo senso l'apprensione coinvolge anche il mondo rossonero e riguarda Capitan America. Anzi, sarebbe meglio dire l'ex Capitan America, dal momento che negli ultimi mesi la fascia è finita quasi sempre sul braccio di Ream. Apprensione perché le condizioni e lo stato di forma di Christian proseguono a rimanere precarie in un 2026 davvero avaro di sorrisi per lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pulisic, doppia mazzata: non ha la fascia da capitano degli Usa e ne becca 5 dal Belgio di Saelemaekers Articoli correlati Milan, stasera USA-Belgio: scontro in famiglia per Pulisic e SaelemaekersContinua la sosta per le Nazionali, l'ultima verso i Mondiali che si giocheranno la prossima estate negli Stati Uniti, Canada e Messico. Napoli, chi indosserà la fascia da capitano dopo l’infortunio di Giovanni Di LorenzoL’infortunio di Giovanni Di Lorenzo scuote l’ambiente Napoli in uno dei momenti più delicati della stagione. Aggiornamenti e notizie su Pulisic doppia mazzata non ha la fascia... Il Belgio di De Ketelaere e Saelemaekers strapazza gli Stati Uniti di Pulisic: 5-2, a segno anche McKennieGrande prestazione del Belgio contro i futuri padroni di casa ai Mondiali. msn.com Pronostico USA-Belgio, sfida fra milanisti. Pulisic non segna in Nazionale dal 2024Per gli Stati Uniti un importante test a tre mesi dal Mondiale che giocheranno in casa. Arriva il Belgio, ormai da anni una big e per anni al primo posto nel ranking FIFA. La partita darà ... milannews.it