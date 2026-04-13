L’altoatesino ha conquistato il suo primo grande torneo sulla terra battuta a Montecarlo, battendo avversari di rilievo. La vittoria rappresenta un traguardo importante nella sua carriera, dopo aver dimostrato abilità nel gioco di gambe, nelle palle corte e nella gestione degli sforzi durante tutto il torneo. La sua performance ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di tennis.

“Work in progress”, c’è scritto sulla porta del laboratorio di Jannik Sinner. Un motto che non è cambiato dopo aver conquistato il primo Slam, a Melbourne nel gennaio 2024, né dopo aver raggiunto per la prima volta la vetta della classifica nel giugno 2024, né dopo aver riscritto più e più volte i record del tennis italiano e mondiale. Prendete la terra battuta. Non è mai stata il suo habitat naturale, ma essere competitivo anche lì rappresentava la sfida nella sfida. Anche perché il suo alter ego, Carlos Alcaraz da Murcia, su quei campi ci è nato e ha sviluppato il proprio talento. Fino a un anno fa, l’altoatesino aveva vinto il 71% di match sulla terra (54-22), contro l’80% sul cemento.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Seconda in "kick", palle corte, gestione degli sforzi: così Jannik è diventato re anche sulla terra

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Jannik Sinner, un cambio inatteso: obiettivo, vincere sulla terraIndian Wells era l’ultimo grande tassello che mancava nella collezione sul cemento di Jannik Sinner.