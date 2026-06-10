L’Ufficio di bilancio | Le riforme Irpef hanno reso il fisco meno equo Più disparità tra contribuenti con diverse fonti di reddito

Notizia in breve

L’Ufficio di bilancio ha segnalato che le riforme Irpef dal 2021 hanno aumentato le disparità tra contribuenti con diverse fonti di reddito. Secondo il rapporto, il sistema fiscale è diventato meno equo, con maggiori differenze tra chi percepisce redditi da lavoro e chi ha altri tipi di entrate. La valutazione si basa sui dati recenti relativi alla distribuzione fiscale e alle aliquote applicate. Nessuna altra informazione è stata fornita.