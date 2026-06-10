L’Ufficio di bilancio | Le riforme Irpef hanno reso il fisco meno equo Più disparità tra contribuenti con diverse fonti di reddito

Da ilfattoquotidiano.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Ufficio di bilancio ha segnalato che le riforme Irpef dal 2021 hanno aumentato le disparità tra contribuenti con diverse fonti di reddito. Secondo il rapporto, il sistema fiscale è diventato meno equo, con maggiori differenze tra chi percepisce redditi da lavoro e chi ha altri tipi di entrate. La valutazione si basa sui dati recenti relativi alla distribuzione fiscale e alle aliquote applicate. Nessuna altra informazione è stata fornita.

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Altro che più equità: le riforme messe in campo a partire dal 2021 hanno reso il sistema fiscale sempre più segmentato, con lavoratori dipendenti e pensionati che si accollano quasi tutto il peso dell’Irpef e autonomi e rentier che beneficiano di tasse piatte molto più favorevoli delle normali aliquote. A ribadirlo è l’ Ufficio parlamentare di bilancio, che nel Rapporto sulla politica di bilancio presentato mercoledì alla Camera dalla presidente Lilia Cavallari mette in discussione una delle direttrici che hanno caratterizzato la politica fiscale italiana degli ultimi anni: l’utilizzo crescente dell’Irpef come strumento di redistribuzione e sostegno ai redditi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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